Нотариусов обязали сообщать наследникам о долгах умершего человека

А пока закон не вступил в силу, челябинцы могут попросить нотариуса об этом в частном порядке

Вместе с наследством россияне принимают и долги умершего человека. Перспектива нести ответственность за другого пугает, тем более что размер долгов зачастую неясен. Но на прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, который обязывает нотариусов информировать граждан о долгах наследодателя.

Когда закон вступит в силу и чем он будет полезен для граждан, Первому областному информагентству рассказала нотариус, председатель комиссии по методической работе Челябинской областной нотариальной палаты Вероника Проскрякова.

«Суть наследования закон не меняет. В Гражданском кодексе говорится, что наследник, принявший наследство, обязан отвечать по долгам умершего человека в объеме принятого им наследства. Если наследников несколько человек, то — в долях пропорционально долям наследства», — говорит Вероника Проскрякова.

Это значит, что, если вы получили квартиру, которая стоит пять миллионов, и долги на шесть миллионов, отдать придется лишь пять. И в этом плане бояться принимать наследство не стоит. Максимум, что придется отдать, это само наследство.

«На личное имущество человека, который получил наследство, долги не распространяются и за счет личного имущества наследника не взыскиваются», — подчеркивает Вероника Проскрякова.

Новый закон позволит наследникам заранее подсчитать итог дела и, если долги превышают рыночную стоимость наследства, отказаться от имущества.

«Чтобы узнать размер долгов, нотариус должен будет в течение трех дней после открытия наследства сделать запрос в Центральное бюро кредитных историй. Там, как правило, можно узнать информацию о задолженностях по кредитам. Но есть долги, которые не попадают в кредитную историю: задолженность по ЖКХ, алименты, налоги, обязательства по каким-то распискам, о которых известно лишь близким. Информацию такого рода наследникам нужно узнавать самим», — замечает нотариус.

Бывает так, что размер долгов гораздо меньше рыночной стоимости наследства, но наследники не хотят его принимать, так как думают, что сначала должны заплатить по счетам, а своих денег на это нет.

«Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство через полгода после ухода наследодателя, независимо от наличия долгов. Дальше наследник уже самостоятельно принимает решение, как он будет рассчитываться с кредиторами», — говорит Вероника Проскрякова.

Другими словами, сначала можно получить наследство, а потом платить по долгам. В ряде случаев о порядке погашения долга придется договариваться с кредитором.

Остается добавить, что новые правила начнут действовать через год после официальной публикации закона. Пока закон не опубликован. И пока он не вступил в силу, наследники могут сами обратиться к нотариусу с просьбой о проверке долгов. Сейчас это делается по желанию.