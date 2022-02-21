В центре Челябинска мужчина провалился под лед на реке Миасс

Пострадавшему помогли очевидцы

В Челябинске мужчина провалился под лед на реке Миасс в районе Свердловского проспекта. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, спасли пострадавшего очевидцы, они и передали его в руки медиков. Мужчина госпитализирован. Об опасности льда в это время года предупредили в региональном МЧС.

В Челябинске мужчина переходил реку Миасс в районе Свердловского проспекта и неожиданно провалился под лед. Его вытащили очевидцы и вызвали на помощь медиков. Мужчину госпитализировали. Случай произошел в минувшее воскресенье, 20 февраля, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Уже в феврале выходить на берег и спускаться к водоемам становится опасно.

«И пусть лед на многих водоемах пока нельзя назвать тонким, уже есть случаи, когда человек, пытаясь сократить путь, оказывается в ледяной воде. Толщина и его плотность может сильно меняться из-за течения, родников, в местах сброса воды предприятиями», — предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели тем временем проводят учения и распространяют информацию, как помочь и как спастись, если провалился под лед.