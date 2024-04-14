Челябинцам запретили разжигать костры в лесах и огородах

А также сжигать на улице мусор

На Южном Урале установилась теплая и относительно сухая погода. В связи с этим Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска просит жителей города не разжигать костры. Открытый огонь в такую погоду может стать причиной большого пожара.

«Запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности, твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на землях лесного фонда, населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ и прилегающих территориях», — напоминает ЕДДС.

Если огонь все-таки перекинулся на траву или постройки, звоните по телефонам «101» или «112».

Между тем в Златоусте от открытой лампадки загорелся частный дом.