Челябинцам рассказали, как в городе изменилась сфера услуг за 100 лет

Репетиторы и учителя всегда были востребованы

Челябинск, город с богатой историей, пережил множество трансформаций, и сфера услуг — яркое тому подтверждение. «Авито Услуги» и Государственный архив Челябинской области решили сравнить, какие специалисты были востребованы в начале XX века и какие услуги популярны сегодня.





Архивные объявления начала XX века рассказывают о жизни челябинцев того времени. Врачи, стоматологи, акушерки — эти специалисты были жизненно необходимы. Не менее востребованы были и репетиторы, готовившие учеников к поступлению в учебные заведения. Как и сегодня, дополнительное образование играло важную роль, но было доступно лишь немногим.





Современный Челябинск — город, где традиционные профессии по-прежнему востребованы, но все больше услуг переходят в онлайн. Особенно заметен рост в сфере образования. Предложение образовательных услуг в Челябинске за последний год увеличилось на 81%.

Если раньше, чтобы записаться к врачу, нужно было ехать в поликлинику или искать контакты врача, то теперь достаточно открыть приложение или сайт и выбрать специалиста в несколько кликов. Образование также стало более доступным: вместо очных занятий в учебных заведениях можно учиться онлайн, с помощью репетиторов и курсов.

Ранее ИА «Первое областное» писало, какие профессии были популярны 100 лет назад и сейчас.