В Челябинске 100 лет назад и сейчас популярна профессия извозчика-водителя

Ко Дню города аналитики «Авито Работы» и Госархива заглянули в прошлое

Ко дню рождения города Челябинска специалисты «Авито Работы» совместно с Государственным архивом Челябинской области заглянули в прошлое, чтобы сравнить объявления о найме в дореволюционных газетах и современные вакансии. Сто лет назад горожане искали заработок, трудясь извозчиками, трубочистами и фонарщиками, сегодня в топе — курьеры, слесари и операторы кол-центров.

В старых челябинских газетах начала прошлого века (1920—1927 годы) можно встретить объявления: «Требуются счетоводы, хорошо знающие американскую систему счетоводства»; «Счетоводы-расчетчики для работы в Сергиево-Уфалейских копях»; «Опытные мастера на завод сельхозмашиностроения».





Тогда же активно искали извозчиков, водовозов, кузнецов, дворников, фонарщиков и гувернанток. Условия труда были просты: «оплата по соглашению». Таким был Челябинск начала XX века — город труда, наполненный гулом кузниц, звонким стуком колес и криками торговцев.

Сегодня на платформе «Авито Работа» в Челябинске активно востребованы представители рабочих профессий, офисные сотрудники и специалисты сферы транспорта и логистики.





В январе — августе 2025 года самыми востребованными профессиями в Челябинске среди рабочих специальностей стали слесари, среди офисных сотрудников — менеджеры по продажам, в сфере транспорта — водители грузовиков.

Многие челябинские профессии начала прошлого века нашли отражение в современности: извозчик → водитель-экспедитор; газетчик → оператор кол-центра; кузнец → сварщик; гувернантка → репетитор.





Ко Дню города история становится напоминанием о преемственности: у каждого времени — свои рабочие руки, но энергия челябинцев неизменно движет город вперед.