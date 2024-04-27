Челябинцам рассказали, что делать с прошлогодней вербой

Выбрасывать в мусорный бак ее нельзя

В Вербное воскресенье жители Челябинской области смогут освятить вербу в храмах. Это значит, что ветки, стоящие с прошлого года, можно утилизировать. В Челябинской митрополии рассказали, как нужно поступить с лозой, освященной в прошлом году.

Верба считается святыней, поэтому утилизация должна осуществляться с должным уважением. Нельзя просто выбросить веточки в мусорку. Правильнее всего их закопать в месте, где не ходят люди и животные, или пустить по течению реки. А если за год лоза осыпалась, то ее можно сжечь.

Часто верба, стоящая долгое время в воде, пускает корни. Тогда ее следует посадить в землю, однако нужно помнить, что сажать кусты нельзя возле кладбищ, отхожих мест, свалок и мусорок. А лучше всего отнести ветви в церковь. Вместе с ними можно отдать старые церковные календари и иконы.

Напомним, ранее мы писали, за сколько и где можно купить веточки вербы в Челябинске.