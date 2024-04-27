В Челябинске купить вербу можно за 40 рублей

Точки продаж открылись возле подземных переходов и в цветочных лавках

Перед православным праздником Вербное воскресенье в Челябинске стартовала продажа веточек вербы. Весенние букеты с распустившимися комочками можно встретить на стихийных мини-рынках в оживленных местах или в цветочных лавках. Корреспонденты информагентства нашли такие места и узнали, сколько стоит верба.

Те, кто занимается продажами, знают, что и когда пора выставлять на свои прилавки. На смену вязанным варежкам и носкам, соленьям и консервации на мини-рынках пришли свежая зелень и атрибуты весны. На прилавках уже несколько недель стоят в продаже распустившиеся веточки вербы.

Например, на Центральном рынке города букеты с вербой продают от 50 рублей. В пучке, ка правило, 12-15 веточек. За эти же деньги на заказ составить букет могут и частные декораторы. Они предлагают композиции с веточками от 15 см до 1,5 метров. Но и цена будет расти: за композицию с использованием флористической губки в пластиковом кашпо надо отдать 500 рублей, в металлическом кашпо — от 650 рублей. При таких заказах возможна доставка по городу.

Возле пешеходных переходов и на крупных развязках веточки вербы продают за 40 рублей. Через сервисы продаж и услуг букет вербы можно заказать и с доставкой на дом от 150 рублей. Продавец даже готов накануне сфотографировать дерево и согласовать с вами высоту будущего букета.