Челябинцам предписали самостоятельно сбивать сосульки с нетиповых балконов

По умолчанию бороться с наледью — обязанность УК

Собственникам квартир в Челябинске, которые приделали к своим балконам не предусмотренные проектом дома элементы, придется самостоятельно сбивать с них сосульки. Об этом сегодня, 3 марта, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Если в доме предусмотрены балконы одного типа, а жители по своей инициативе делают, например, балкон с выносом или пристраивают козырек, на котором может образоваться наледь, то следить за таким балконом они должны самостоятельно. А если в балкон не внесено никаких конструктивных изменений, то тогда за ними следит управляющая компания», — пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе мэрии.

По данным горадминистрации, с начала текущей недели в Челябинске очистили от сосулек две тысячи жилых домов и других зданий.

Ранее ИА «Первое областное» писало, куда жаловаться на не очищенные от снега крыши и свисающие с карнизов опасные сосульки.