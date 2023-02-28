Челябинцев предупредили об очистке крыш и козырьков от снега и сосулек

Нетиповые балконы горожане должны обслуживать самостоятельно

В Челябинске после поручения главы Натальи Котовой активизировали очистку кровель от снега и сосулек. На сутки в городе опасные наледи ликвидировали на 370 домах. В мэрии разъяснили, в каких случаях горожане должны самостоятельно организовать очистку козырьков и куда жаловаться на опасные сосульки.

Напомним, накануне глава города Наталья Котова во время аппаратного совещания поручила усилить ликвидацию наледи и сосулек. В управлении ЖКХ города отчитались, что за вчерашний день опасные наледи снесли на более чем 370 домах. Все управляющие компании города занялись очисткой крыш домов, козырьков подъездов и балконов.

Между тем в мэрии обратили внимание, что владельцы нетиповых балконов должны самостоятельно организовать очистку своего имущества, в том числе с помощью УК.

«Также просим челябинцев быть предельно внимательными и сообщать об опасных фактах нависания сосулек и наледи в управляющие компании. При отсутствии информации о том, кто обслуживает здание, сообщить можно дежурному диспетчеру УЖКХ по номеру 263-21-21 или по телефону ЕДДС — 11», — предупредили в мэрии.

В региональной Госжилинспекции рассказали, как и в каких случаях жаловаться не нечищеные крыши. Например, на скатных крышах снег необходимо чистить регулярно, не допуская накоплений толщиной более 30 см. А на плоских крышах очищают только по периметру и козырьки.

«Ответственность за бездействие несут должностные лица. Штраф физическому лицу может быть от 4 до 5 тысяч рублей, юридическому — от 40 до 50 тысяч рублей, а в некоторых случаях ответственным грозит и уголовное наказание»,