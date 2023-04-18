Челябинцам предложили решить судьбу «светового потолка» на Кировке

Онлайн-опрос о судьбе арт-объекта запустили в мэрии

Челябинцы смогут решить судьбу «светового потолка» на Кировке: развешивать только на Новый год или оставить навсегда. Опрос появился на платформе обратной связи Госуслуг, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Арт-объект подготовили к новогодним праздникам. Светильники развесили на всем протяжении пешеходной улицы. Однако с наступлением весны гирлянды снимать не стали.

«Сейчас мнения челябинцев разделились: часть считает, что световые конструкции нужно оставить работать круглогодично, а часть — что они должны украшать город только в зимний период», — пояснили в мэрии необходимость проведения опроса.

Проголосовать можно до 25 апреля. Вопросы анонимные, результат авторы получат в форме статистики. Чтобы принять участие, нужно авторизоваться на Госуслугах.