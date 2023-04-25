В Челябинске завершается опрос года. Горожанам предложили самим решить судьбу новогодней иллюминации, которая украсила Кировку минувшей зимой.
Когда все остальные атрибуты праздника с улиц убрали, у горожан возникли вопросы: а что будет со световым потолком, который перекрывает почти всю прогулочную часть Кировки?
Администрация города предлагает сделать световой потолок над пешеходной улицей круглогодичным. Мнения горожан по этому поводу разделились. Поэтому на портале «Госуслуги» был запущен официальный опрос, участие в котором могут принять только официально зарегистрированные пользователи. При этом, как отмечается в условиях, опрос остается анонимным. В опроснике всего два вопроса. Сначала горожан просят оценить внешний вид и эстетику подсветки по пятибалльной системе. А потом — проголосовать. Из вариантов есть «убрать до конца мая», «оставить на весь год» и «воздержусь от ответа».
25 апреля опрос заканчивается. И пока большинство голосующих (1026 человек) оценивают иллюминацию на отлично и выступают (1046 человек) за то, чтобы оставить люстры на Кировке навсегда.
Судьба светового оформления Кировки решится сегодня в 23:59 по местному времени.
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