Челябинцам пообещали холодную и дождливую весну

Температура в марте, апреле и мае в 2024 году будет ниже, чем в 2023 году

Метеорологи сервиса «Яндекс. Погода» составили прогноз на весну-2024. Жаркой погоды в Челябинске, как в 2023 году, эксперты не обещают. Апрель, например, вообще прогнозируют аномально холодным. Подробнее рассказали в пресс-службе популярного погодного сервиса.

«Март будет ощутимо более холодным, чем в прошлом году, для всего Поволжья и Южного Урала, Приморского и Хабаровского краев. Апрель ожидается аномально холодным по сравнению с 2023 годом для Южного Урала, Якутии, Магаданской области, Камчатки, Среднего Поволжья и в меньшей степени — для Центральной России. Относительное майское похолодание затронет часть Поволжья, Южного и Среднего Урала, Дальний Восток»,— рассказали метеорологи.

При этом весна в этом году будет более влажной, чем в прошлом. В Челябинске обещают 115 миллиметров осадков, что в 2—3 раза больше, чем весной 2023-го. Обильные дожди в основном ожидаются в мае. Март будет относительно сухим.

Прогноз составлен на базе технологии Метеум, сочетающей классические метеорологические подходы и алгоритмы машинного обучения.

Ранее синоптики рассказали о том, когда в Челябинской области начнется обильное таяние снега.