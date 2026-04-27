Челябинцам напомнили о двойной оплате работы в майские праздники

Итоговая сумма зависит от формы оплаты труда

Этой весной россиян ждут два блока длинных выходных: с 1 по 3 мая (в честь Праздника Весны и Труда) и с 9 по 11 мая (в связи с Днем Победы). Если в эти даты кому-то придется выйти на смену, зарплата должна быть выше обычной, напоминает портал Om1.ru.

Трудовой кодекс (ст. 153) обязывает работодателей платить за выход в праздники минимум в двойном размере. Речь идет о любых часах, реально отработанных 1, 2, 3, 9, 10 или 11 мая.

Итоговая сумма зависит от формы оплаты труда — сдельной, почасовой, дневной или окладной. Но минимальная планка для всех одна: двойной тариф.

Челябинцам, которых вызовут на работу в эти дни, стоит помнить — это не право, а обязанность нанимателя.

Последняя рабочая неделя апреля будет короткой в Челябинской области.