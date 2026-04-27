Последняя рабочая неделя апреля будет короткой в Челябинской области

Как работаем и отдыхаем

В Челябинской области наступила короткая рабочая неделя: работать южноуральцам предстоит четыре дня в связи с Первомаем, напоминает ИА «Первое областное».

Те, кто работает по графику 5/2, работать будут с 27 по 30 апреля включительно, то есть с понедельника по четверг. В пятницу, 1 мая, южноуральцы отметят Праздник Весны и Труда, это официальный выходной день. За ним последуют суббота и воскресенье — традиционные выходные. Таким образом, жителей Челябинской области ждут три выходных дня подряд.

Рабочий день в четверг будет сокращен на один час как предпраздничный.

Следующая рабочая неделя также завершится трехдневными выходными: дополнительный день отдыха подарит День Победы.