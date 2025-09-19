Челябинцы на удаленке счастливее «наемников»

Оптимистичнее и те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей

В Челябинске провели опрос среди жителей и узнали, кто чувствует себя счастливее. Результатами опроса делится пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Всего 83% челябинцев считают себя счастливыми. Чаще о счастье говорят женщины, а самый оптимистичный возраст — середина трудовой карьеры — от 35 до 45 лет.

Челябинцы с высшим образованием чувствуют себя намного лучше тех, кто окончил колледж или техникум. Горожане с доходом более 100 тысяч рублей отмечают свой позитив ярче, чем те, кто зарабатывает меньше. Также «удаленщики» и безработные оптимистичнее офисных сотрудников. Но при этом в группе незанятых также выше доля тех, кто чувствует себя полностью несчастным.

Похожая картина и у тех, кто состоит в браке: они счастливее холостых. Челябинцы, имеющие детей, также чувствуют себя лучше бездетных.