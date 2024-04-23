Челябинскую область накрыли пыльцевые бури

Они опасны даже для неаллергиков

Теплая погода и ветер — главные распространители аллергенов. Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Челябинской области Юлия Покалюхина пояснила, что в регионе стали все чаще происходить пыльцевые бури. Именно в этот период южноуральцы впервые становятся аллергиками.



Такая пыльцевая буря была в Челябинске в прошлые выходные, жаркая и ветреная погода продолжается на юге региона до сих пор.

«Было большое количество выработки пыльцы из-за жаркой и ветреной погоды. Пациентам было действительно плохо, даже тем, у кого никогда в жизни не было аллергии. В пыльцевые бури они становятся впервые аллергиками. В последнее время пыльцевые бури все чаще и чаще, практически каждый год мы это встречаем», — комментирует Юлия Покалюхина.

Она пояснила, что сезон аллергии на Южном Урале стартует в марте, когда начинает цвести верба. Сейчас она, как и лещина и ольха, отцветает. Но на пике цветение березы, пыльца этого дерева является мощным аллергеном.

В конце прошлой недели жители Челябинска заметили зеленую пыль на машинах и окнах — на Южном Урале зацвети кустарники и деревья. Горожане жалуются на раннее обострение аллергии.



