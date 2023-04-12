Челябинской области выделят почти 600 млн рублей на строительство интернатов для престарелых

Деньги поступят в региональный бюджет в 2024 году

В 2024 году Челябинская область дополнительно получит почти 600 миллионов рублей на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Как сообщили в пресс-службе правительства России, решение принято в связи с обращениями глав регионов, в которых строительство таких учреждений идет с опережением.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, в 2024 году Челябинской области выделят 596 800,1 тысячи рублей.

«Всего в ближайшие два года на строительство социальных учреждений для инвалидов и пожилых людей в регионах в федеральном бюджете предусмотрено более 22 миллиардов рублей. Работа ведется в рамках федерального проекта „Старшее поколение“, входящего в национальный проект „Демография“», — говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, в конце января губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой. Глава региона обсудил с зампредседателя правительства РФ реализацию национальных проектов и рассказал о вопросах реконструкции и возведения школ, детсадов и важных медицинских и культурных объектов.