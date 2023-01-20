Алексей Текслер рассказал Татьяне Голиковой о проблемах с ремонтом челябинского цирка

Темой беседы губернатора и вице‑премьера РФ стали реализация нацпроектов и строительство и реконструкция важных социальных объектов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Глава региона обсудил с вице-премьером реализацию национальных проектов и рассказал о вопросах реконструкции и возведения школ, детсадов и важных медицинских и культурных объектов, сообщает пресс-служба губернатора.



Главной темой беседы Татьяны Голиковой и Алексея Текслера стали итоги 2022 года и планы по развитию социальной сферы Челябинской области в 2023 году. Губернатор остановился на вопросах реализации «социальных» нацпроектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура».

«По итогам 2022 года у нас максимально высокий уровень исполнения национальных проектов. Основная задача на 2023 год — сохранить динамику», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, общий уровень исполнения нацпроектов в регионе действительно впервые достиг 99 процентов. По семи проектам обязательства исполнены полностью.

Отдельно Алексей Текслер рассказал о необходимости сосредоточиться на строительстве и реконструкции важных соцобъектов: школ, детских садов, медицинских учреждений и объектов культуры. Так, как сообщало Первое областное информагентство, капитальный ремонт цирка в сентябре 2022 года действительно был отложен из-за необходимости привести проект в соответствие с новыми требованиями.

«В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации, рассчитываем на принятие решения о выделении финансирования для завершения ремонта, так как Челябинский государственный цирк является востребованным учреждением культуры. Кроме того, очень важный для региона вопрос — строительство детской хирургии. В настоящий момент завершено проектирование», — сообщил вице-премьеру Алексей Текслер.