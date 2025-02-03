Белые тараканы поселились в квартире челябинки

Откуда они пришли, рассказал энтомолог

Челябинка Наталья который год безуспешно борется с тараканами в своей квартире, которые появились после покупки микроволновки с рук. А на днях женщина обнаружила новый вид тараканов — совершенного белого цвета. Фотографию горожанка прислала в редакцию Первого областного.

«Белого таракана я вижу уже второй раз. Даже не знаю, как к этому относиться. Неужели в Челябинске появился новый вид домашней живности?» — спрашивает Наталья.

Изучить вредителя по фотографии мы попросили специалиста по насекомым — энтомолога, кандидата биологических наук, заслуженного эколога РФ Александра Лагунова. Ученый нас успокоил: опасаться нашествия неизвестных тварей не нужно. В кадр попал обычный прусак.

«У личинки тараканов есть несколько стадий развития, когда по мере роста насекомое меняет свой „панцирь“ на новый. Именно такой момент и застала челябинка. Таракан сбросил старый скелет, а новый — белого цвета. Но через час или два в нем выработается меланин — и таракан приобретет обычную окраску», — рассказал Александр Лагунов.

Ученый также заметил, что в такие моменты, когда они особенно уязвимы, тараканы стараются спрятаться в безопасном и темном месте — поэтому мы и не видим белых особей каждый день.

Таким же образом меняют защитную оболочку крабы и раки. Когда членистоногие сбрасывают старый панцирь, они белого цвета.

«Тараканов в Челябинске сейчас немного. Чаще всего они оккупируют жилые дома, где функционирует мусоропровод. Объедки, мусор для них хороший источник пищи. Сейчас промышленность производит самые разнообразные средства борьбы с тараканами. Для людей эти средства безопасны, в отличие от тех, которые применяли в 90-е годы. Но лучше всего для борьбы с тараканами вызвать СЭС. Причем травить насекомых нужно целым подъездом или хотя бы блоком, иначе тараканы просто уйдут к соседям», — говорит Александр Лагунов.

В коттедже можно использовать дедовский способ: переехать к соседям и дня на два открыть все окна и двери — вымораживать тараканов. Правда, мороз не действует на уже отложенные яйца, и процедуру со временем придется повторить.