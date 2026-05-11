Челябинское высшее военное училище штурманов станет самостоятельным вузом

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (ЧВВАКУШ) выйдет из состава Военно-воздушной академии имени профессора Николая Жуковского и Юрия Гагарина и станет самостоятельным учебным заведением. Обучать молодых людей там будут по программам высшего и среднего профессионального образования. Предусмотрена и научно-исследовательская деятельность в интересах обороны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

Министерству обороны поручено до 1 сентября реорганизовать Военный учебно-научный центр и в трехмесячный срок утвердить устав вуза. Также ведомству дано полгода на закрепление за учебным заведением недвижимого имущества с земельными участками.

Известно, что работать в ЧВВАКУШе будет 6050 человек — это военнослужащие и гражданский персонал.

Напомним, учебное заведение было основано в 1936 году, тогда это была военная школа летчиков-наблюдателей. Уже в 1938-м она была переименована в военное авиационное училище, в 1960-м — в высшее военное Краснознаменное училище штурманов. Современное название вуз получил в 2004 году.

По данным Министерства обороны России, в 2009 году учебное заведение было присоединено к Военно-воздушной академии и стало его филиалом.

Напомним, в этом году планируется восстановить работу Челябинского высшего танкового командного училища, расформированного 19 лет назад.