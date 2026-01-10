В Челябинске планируют возродить танковое училище в 2026 году

Военный вуз могут разместить на территории автомобильного института

Челябинская область может вновь стать одним из ключевых центров подготовки военных кадров. Согласно информации из источников, близких к военному ведомству, в 2026 году планируется восстановить работу Челябинского высшего танкового командного училища (ЧВТКУ), расформированного 19 лет назад.

Новый вуз станет частью масштабной реформы системы военного образования, инициированной Министерством обороны РФ. Согласно федеральным СМИ, в 2026 году вместе с челябинским танковым училищем будут открыты Ульяновское авиационное и Новочеркасское училище связи. Это первые шаги в стратегии по расширению сети военных учебных заведений до 2034 года, которая предусматривает создание и возрождение в общей сложности 15 вузов и училищ по стране.

Возрожденное училище, как сообщается, может быть размещено на материальной базе Челябинского автомобильного института. Это решение позволит использовать уже существующую инфраструктуру для подготовки современных командных кадров для танковых войск.

Напомним, Челябинский высший командный танковый институт (так в разное время называлось училище) был расформирован в 2007 году в ходе предыдущей оптимизации военного образования. Его возможное возвращение ознаменует новый этап в развитии системы подготовки офицеров и подчеркнет растущую потребность в узкопрофильных военных специалистах.