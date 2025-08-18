Челябинское УФАС проверяет рекламу услуг по банкротству

Юридическую компанию заподозрили в нарушении правил

Челябинское УФАС России инициировало разбирательство в отношении ООО «Банкротство граждан. Списание долгов» по факту нарушения законодательства о рекламе, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ведомство получило заявление о размещении на платформе «Яндекс. Дзен» рекламы, в которой компания предлагала услуги по списанию долгов.

В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения. В частности, реклама содержала государственные символы, что могло создать ложное впечатление о связи компании с государственными органами. Также выяснилось, что юридическая фирма использовала вводящие в заблуждение утверждения, что может привести к неправильному пониманию потребителями предлагаемых услуг.

Кроме того, в рекламных материалах отсутствовала необходимая информация об условиях оказания услуг, что также является нарушением законодательства.

Челябинское УФАС возбудило дело о нарушении Закона о рекламе в отношении указанной компании. Рассмотрение дела назначено на 15 сентября. Компании грозит штраф.