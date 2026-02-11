Челябинское УФАС проверяет частную наркологию на предмет недобросовестной конкуренции

Поводом для проверки стала реклама услуг в городах Челябинской области

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы начало проверку в отношении «Медицинского Центра Кристалл», который оказывает наркологические услуги, сообщает пресс-служба ведомства.

На официальном сайте клиники, по данным УФАС, размещены недостоверные сведения. В частности, организация заявляет о возможности выезда на дом и оказания услуг на дому в Южноуральске и других городах.

«В лицензии на медицинскую деятельность в обязательном порядке должен быть адрес, по которому разрешена деятельность организации, и перечень услуг», — отметили в УФАС.

При этом на сайте размещена лицензия компании 2020 года, действие которой уже прекращено. В этом документе указан единственный адрес деятельности — Санкт-Петербург, а перечень услуг не предусматривает выездной работы или оказания помощи на дому.

