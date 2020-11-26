УФАС, Роскомнадзор и Минздрав Челябинской области будут стабилизировать цены на лекарства

Также будет решаться вопрос о контроле стоимости медицинских услуг.

Стабилизацию цен на лекарства и медицинские услуги обсудили Челябинское УФАС, Росздравнадзор и министерство здравоохранения региона. Основной задачей онлайн-встречи является выработка консолидированной позиции ведомств по данному вопросу.

Контролировать данный вопрос необходимо на всех уровнях: ФАС России согласовывает предельные отпускные цены на лекарства, контроль за ними выполняет Росздравнадзор, а также министерство здравоохранения региона.

«Челябинское УФАС России в соответствии с законодательством осуществляет мониторинг ценовой ситуации на лекарственные препараты исключительно на предмет нарушения антимонопольного законодательства, в том числе на лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП. Ведомство изучает действия участников рынка реализации лекарственных средств и оказания медицинских услуг относительно возможного заключения антиконкурентных соглашений или злоупотребления доминирующим положением при установлении монопольно высокой цены», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Кроме того, Челябинское УФАС России проверяет стоимость компьютерной томографии легких в частных клиниках. Цена на этот вид диагностики составляет от 3 600 до 6 000 рублей. Тариф на оплату КТ по ОМС составляет 2 063 рублей.

Также ведомство рассматривает обращение о росте цен на медицинский кислород. Минпромторг РФ уже выступал с инициативой о перепрофилировании производства технического кислорода на выпуск медицинского. В адрес губернатора Челябинской области и Минэкономразвития региона Челябинское УФАС готовит письмо, в котором предложит стимулировать предпринимателей области для производства медицинского кислорода путем переоборудования предприятий.