Челябинский вуз начислит допбаллы абитуриентам — победителям конкурса «Инженерные кадры России»

Регион заинтересован в молодых талантливых кадрах

Накануне, 3 мая, в Челябинске стартовал финальный этап конкурса «Инженерные кадры России». Свои разработки представили более 650 ребят из 53 российских регионов. Работы школьников и воспитанников детских садов оценил в том числе ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил о готовности вуза поддержать будущих инженеров.

«Наша задача — поддержать детский интерес с помощью наших преподавателей и возможностей университета. Занятия в Детском университете ЧелГУ, Малой академии, участие в Малой универсиаде дают хороший результат будущим исследователям, скоро мы предложим им и качественную „инженерку“. Тем более, что мы можем встретиться уже в скором будущем: победители „Инженерных кадров“ получат дополнительные баллы при поступлении в ЧелГУ»,— написал Сергей Таскаев.

Выставку с молодежными инженерными изобретениями посетил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил важность подготовки инженеров для региона и предложил закрепить за Челябинском право ежегодного проведения финала конкурса.