Челябинский вуз начал готовить кадры для эпохи искусственного интеллекта

ЮУрГУ запустил две профильные программы

Южно-Уральский государственный университет запускает две образовательные инициативы для подготовки специалистов в ключевых технологических направлениях: информационные технологии и искусственный интеллект, сообщает пресс-служба вуза.

Центр «Цифровой Урал» станет базой для формирования профессиональных компетенций выпускников в области информационных технологий. Проект реализуется при финансовой поддержке правительства РФ. Во время учебы студенты будут тесно взаимодействовать с ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» и ООО «Компас Плюс». Студенты пройдут углубленное обучение современным информационным технологиям, таким как облачные вычисления, интернет вещей (IoT), автоматизация производственных процессов и цифровые финансы.

Центр «ВиртУМ» сосредоточится на обучении молодых специалистов современным методикам искусственного интеллекта и машинного обучения. Здесь студенты получают фундаментальные знания по математике, программированию и основам информатики. Уже с первого курса студенты будут осваивать разработку алгоритмов и моделей ИИ реальных индустриальных партнеров. При обучении также будет сделан акцент на развитие предпринимательского потенциала молодежи, создание стартапов и проведение научных исследований.

«Такой подход гарантирует подготовку не просто технических специалистов, а будущих лидеров отрасли, способных развивать ИИ-индустрию на глобальном уровне», — отмечают в вузе.



Ранее сообщалось, что ЮУрГУ также получил грант на создание Центра промышленной робототехники.