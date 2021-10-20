Челябинский тракторный завод погасит долг, из‑за которого здание осталось без отопления

Предприятие оплатит счета до 22 октября

Челябинский тракторный завод задолжал крупную сумму поставщику тепла, из-за чего «УСТЭК-Челябинск» отключил отопление в помещениях. Предприятие ответило, что собирается оплатить долг.

«ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“ планировало проведение оплаты услуг АО „УСТЭК-Челябинск“ в полном объеме, о чем неоднократно уведомляло компанию-поставщика. Возникшая задолженность предприятия перед АО „УСТЭК-Челябинск“ будет погашена до 22 октября 2021 года», — сообщили в пресс-службе Челябинского тракторного завода.

Напомним, завод задолжал за тепловую энергию более двух миллионов рублей.