Челябинский токсиколог назвал противоядие при отравлении суррогатным алкоголем

Виталий Казарцев предупредил, что зачастую смерть неизбежна

По России прокатилась серия отравлений суррогатным алкоголем. Риск отравиться поддельным спиртным существует и в Челябинской области. Почему смерть в таких случаях фактически неизбежна, рассказал главный токсиколог Челябинской области, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ЮУГМУ Виталий Казарцев.

По словам медика, суррогаты порой содержат страшнейший яд — метанол. Обычно это вещество используют в технических целях, но мошенники выдают его за алкоголь, так как по запаху и на вкус метанол не отличается от этанола.

«Смертельная доза метанола в пересчете на чистый спирт — 30 мл, а если он разбавлен — чуть больше. Смерть фактически неотвратима, летальность колоссальная. Первую помощь при отравлении метанолом оказывать бесполезно, он катастрофически действует в печени, разлагаясь на две страшные составляющие: муравьиную кислоту и формальдегид. Даже в очень маленьких дозах они вызывают необратимые изменения в организме», — говорит Виталий Казарцев.

Скрытый период отравления метанолом может длиться от нескольких часов до двух суток. Когда человек начинает чувствовать недомогание, уже бывает поздно.

Антидотом для метанола является обычный этанол, то есть — алкоголь. Это как раз тот случай, когда алкоголь может спасти жизнь в прямом смысле слова.



«Рекомендация звучит не очень хорошо с точки зрения здорового образа жизни, но если есть подозрения, что человек случайно принял метанол, ему нужно срочно выпить водки и немедленно вызвать скорую. Чем быстрее — тем лучше», — говорит Виталий Казарцев.

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Как ранее сообщал наш сайт, в четырех районах Оренбургской области после употребления некачественного спиртного, продаваемого в немаркированной пластиковой таре, пострадали уже 65 человек, 35 из них скончались. Возбуждено 14 уголовных дел.

