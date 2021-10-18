В Оренбургской области жертвой отравления суррогатным алкоголем стала 7-летняя девочка

Ребенка госпитализировали

Следственные органы проводят проверку по факту отравления 7-летней девочки суррогатным алкоголем в Гайском районе. Об этом сегодня, 18 октября, сообщили в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, накануне утром девочку привезли в приемный покой больницы в Новотроицке с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем».

«В вечернее время девочка выпила жидкость в компании сверстников на улице. Дома ее состояние ухудшилось, родители вызвали скорую помощь», — сообщили в региональном СУ СКР.

Сейчас девочку выписали и отпустили домой.

Следствие проводит проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Как ранее сообщал наш сайт, в четырех районах Оренбургской области после употребления некачественного спиртного, продаваемого в немаркированной пластиковой таре, пострадали уже 65 человек, 35 из них скончались. Возбуждено 14 уголовных дел.