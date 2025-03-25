Кардиохирурги ЧОКБ спасли от гибели двух южноуральцев с разрывом аорты

Обоих мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии, но подозревали у них совершенно иные заболевания

Расслоение аорты — состояние, которое часто называют тихим убийцей. Без своевременного хирургического вмешательства летальный исход практически гарантирован. Две истории пациентов Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) наглядно демонстрируют как коварство этой патологии, так и высочайший профессионализм врачей, сумевших вернуть к жизни людей, балансировавших на грани смерти.

Случаи, произошедшие практически одновременно, поражают не только своей сложностью, но и драматизмом.

Первый пациент, 34-летний Денис Хакимов из Южноуральска, поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии, практически на грани жизни и смерти. Симптомы — боли в спине, кашель, одышка — указывали на пневмонию, но КТ с контрастом выявила истинную причину: расслоение аорты, приведшее к острой аортальной недостаточности.

Это критическое состояние, при котором створки аортального клапана не справляются со своей функцией, позволяя крови возвращаться в левый желудочек сердца. Сердце Дениса работало с колоссальной перегрузкой, и без оперативного вмешательства мужчину ждала неминуемая гибель.

«Резкий удар в грудь, как будто молотом стукнули. И сильная одышка. Очень страшно было», — вспоминает Денис.

Бывший военный летчик 54‑летний Александр Забуга обратился за медицинской помощью с подозрением на инфаркт миокарда.

«Как будто внутри грудной клетки произошел взрыв», — описывает свои ощущения Александр.

После тщательного обследования был установлен куда более серьезный и опасный диагноз: гигантская аневризма восходящего отдела аорты с обширным расслоением, затронувшим дугу аорты и ее ветви, питающие мозг и другие жизненно важные органы.

«Когда в операционной мы увидели фактически полностью надорванные ветви дуги аорты, мы поняли, что нужно менять дугу аорты, протезировать ветви аорты с помощью специальных стентграфтов, в нисходящий отдел аорты устанавливать специальный комбинированный стентграфт, а восходящий отдел и аортальный клапан заменять специальным протезом», — вспоминает заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин.

Обе операции потребовали от кардиохирургов максимальной концентрации и филигранной техники. Операции длились от 6 до 16 часов и проводились с использованием аппарата искусственного кровообращения (АИК), что само по себе представляет огромный вызов для медицинской команды.

«Хирург пережимает аорту, и нам нужно заменить функцию сердца, аорты, легких. Такие вмешательства часто протекают с очень большой кровопотерей, соответственно, требуется переливание больших объемов крови. Нам приходится следить одновременно за жизненными показателями на приборах и переливать кровь, капать плазму, тромбоциты, чтобы остановить кровотечение, потому что в аорте всегда очень высокое давление», — говорит анестезиолог-реаниматолог Сергей Елфимов.

За год в отделении кардиохирургии ЧОКБ проводится от 40 до 50 экстренных операций по поводу аневризмы и расслоения аорты. И врачи обращают внимание на тревожную тенденцию к омоложению заболевания: если раньше большинство пациентов с таким диагнозом были старше 60 лет, то сейчас все чаще это люди моложе 40. Поэтому медики призывают к бдительности и ответственности за собственное здоровье: регулярный контроль артериального давления, ежегодная диспансеризация, особенно тем, у кого в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, действительно могут спасти жизнь.