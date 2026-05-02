Челябинский светомузыкальный фонтан 2 мая дал первое шоу-2026 на реке Миасс

Днем он будет работать без звука и подсветки

В столице Южного Урала 2 мая запустили сезон светомузыкального фонтана, сообщает пресс-служба администрации Челябинска. Гидротехническое сооружение расположено на реке Миассе.

Комплекс привлекает жителей и гостей города для прогулок, встреч и атмосферных вечеров у воды. В дневное время объект работает без музыкального сопровождения. С наступлением темноты включается подсветка и начинается шоу.

График работы установили дифференцированно по дням недели. С понедельника по четверг дневной режим продолжается с 12:00 до 21:00. Светомузыкальное представление запускают в 19:00, 21:00, 22:00 и 22:30. Каждый сеанс длится 15 минут.

С пятницы по воскресенье дневной режим заканчивается в 20:30. Подсветка включается в 19:00. Само шоу стартует в 20:30, 21:00, 21:40 и 22:30. Продолжительность каждого выступления также составляет четверть часа.

В День Победы горожан ждет дополнительный сеанс. Светомузыкальные шоу начнутся в 20:30, 21:00, 21:30, 22:30 и 23:30. Все они длятся по 15 минут.

В интервалах между представлениями фонтан работает в статичном режиме. Подсветка остается включенной, но музыка не звучит.

Мы рассказывали ранее, что расконсервацию фонтана начали с середины апреля.