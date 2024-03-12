Челябинский сквер Алое поле вымостят новой гранитной плиткой

Закончат работы уже этим летом

На Алом поле в Челябинске пройдут работы по замене тротуарной плитки на гранитную. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Новая крупная плитка украсит не весь сквер, а прочертит дорогу от Свердловского проспекта через храм Александра Невского и до улицы Красной. На замену тротуарного полотна готовы потратить до 63,9 млн рублей. Закончить работы по благоустройству планируют к 1 августа.

Напомним, что сейчас реставраторы завершают расписывать стены храма Александра Невского на Алом поле. Открытие храма для прихожан намечено на конец 2024 года.