Челябинский пульмонолог оценил опасность вспышки микоплазменной пневмонии в Китае

Случаи этой инфекции также отмечены на Южном Урале

В ноябре власти Китая заявили о резком росте числа пациентов с нетипичной пневмонией. Мир испугался, что столкнулся с новой опасной инфекцией. Позже выяснилось, что у большей части больных пневмония вызвана микоплазменной инфекцией. Грозит ли миру новая эпидемия, корреспондентам медиахолдинга «Первый областной» рассказал главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов. По словам челябинского врача, микоплазменная пневмония относится к разряду атипичных и уже встречается на территории Челябинской области.

«Микоплазменную пневмонию называют атипичной, потому что она не определяется обычными бактериологическими методами, ведь ее возбудитель живет внутри клетки. Атипичные пневмонии занимают около трети всех случаев воспаления легких, а случаи микоплазменной пневмонии встречаются у нас ежегодно. Они успешно лечатся, поэтому никакой эпидемии не будет», — поясняет эксперт.

Микоплазменная пневмония, по словам доктора, не реагирует на пенициллиновые антибиотики. С болезнью борются, опираясь на другие клинические рекомендации. Поэтому при воспалении легких важно не заниматься самолечением, а идти к врачу.

Между тем на Южном Урале все больше больных коклюшем. Заболеваемость начала подниматься еще в летние месяцы, а ее пик пришелся на сентябрь и октябрь. Кто страдает от этой инфекции и каков прогноз на ближайшее время, ИА «Первое областное» рассказали в Роспотребнадзоре.