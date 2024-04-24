Челябинский предприниматель собирает катера для охраны Днепра

Морпехи отправили ему видеопривет из зоны СВО

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Предприниматель из Челябинской области Даян Мухитдинов отправил в зону проведения спецоперации партию гуманитарной помощи. Он собрал четыре катера мощностью 30 л/с. В Народном фронте рассказали, что доставленные суда морпехи называют шикарными: они легкие и маневренные.

Даян Мухитдинов обратился в Народный фронт с вопросом, чем он может помочь. Мужчина с командой собирает катера. Они легкие и маневренные, собранные из алюминия, очень просты в эксплуатации. На них можно патрулировать водное пространство и быстро пересекать опасные участки.

Морпехи, стоящие на Днепре, очень обрадовались такому грузу. Всего за две недели Народный фронт собрал деньги для двигателей на эти суда, четыре катера отправились в зону СВО. Катера уже выполняют боевые задачи. Народный фронт поделился видеокадрами, как морпехи благодарят Даяна за ценный груз.



Напомним, накануне в зону проведения специальной военной операции отправились автомобили на базе «Урал» с передвижными стоматологическими кабинетами.