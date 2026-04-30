В преддверии Дня пожарной охраны помощник начальника дежурной смены 3‑го пожарно-спасательного отряда Григорий Смирнов назвал вещи, которые чаще всего становятся причиной пожаров в доме.
Вот что, по мнению пожарного, может внезапно загореться в любой квартире.
Ноутбуки и планшеты на матерчатых поверхностях. Если положить работающий гаджет на диван, кровать или ковер, то при нагреве ткань может воспламениться.
Зарядные устройства для телефонов. Оставленные в розетке на долгое время «зарядки» тоже могут стать источником огня, когда перегреваются.
Аккумуляторы от самокатов. Их часто оставляют на зарядке без присмотра, а они могут взорваться.
«Многих бед можно было бы избежать, если бы люди знали об этих рисках и соблюдали элементарную осторожность», — замечает Григорий Смирнов.
А вот о том, как работают люди в пожарной охране и на какие пожары им приходится выезжать, Григорий Смирнов рассказал журналисту портала «Хорошие новости».
Сегодня, кстати, в Челябинской области чествуют работников пожарной охраны.