Челябинский пожарный назвал опасные гаджеты, которые нельзя оставлять без присмотра

Боец МЧС Григорий Смирнов перечислил неочевидные источники возгораний в квартире

В преддверии Дня пожарной охраны помощник начальника дежурной смены 3‑го пожарно-спасательного отряда Григорий Смирнов назвал вещи, которые чаще всего становятся причиной пожаров в доме.

Вот что, по мнению пожарного, может внезапно загореться в любой квартире.

Ноутбуки и планшеты на матерчатых поверхностях. Если положить работающий гаджет на диван, кровать или ковер, то при нагреве ткань может воспламениться.

Зарядные устройства для телефонов. Оставленные в розетке на долгое время «зарядки» тоже могут стать источником огня, когда перегреваются.

Аккумуляторы от самокатов. Их часто оставляют на зарядке без присмотра, а они могут взорваться.

«Многих бед можно было бы избежать, если бы люди знали об этих рисках и соблюдали элементарную осторожность», — замечает Григорий Смирнов.

Сегодня, кстати, в Челябинской области чествуют работников пожарной охраны.