В Челябинской области чествуют работников пожарной охраны

Следить за пожарной безопасностью в стране начали почти 400 лет назад

Сегодня, 30 апреля, свой профессиональный праздник отмечают работники пожарной охраны — мужественные люди, которые первыми приходят на помощь тем, кто оказался в беде. В Челябинской области перед пожарными стоят особенно непростые задачи, отметил губернатор Алексей Текслер.

«Высокие риски пожаров в лесах и степных районах, наличие крупных стратегических и промышленных объектов требуют повышенного внимания и постоянной готовности. Но профессионализм, стойкость, слаженность сотрудников пожарной охраны служат надежной гарантией безопасности людей, а также защищенности имущества и природных богатств региона»,— подчеркнул губернатор.

Кстати, Челябинская область — один их самых оперативных регионов в части тушения пожаров, это отметил замглавы генпрокурора России Сергей Зайцев на недавнем совещании. Власти региона постоянно укрепляют материально-техническую базу и не снижают уровень готовности, особенно в пожароопасный период.

История пожарной охраны насчитывает почти 400 лет. 30 апреля 1649 года в тогда еще царской России был подписан «Наказ о градском благочинии». Документом вводилось постоянное дежурство, ответственность за несоблюдение пожарной безопасности людьми, а также ответственность должностных лиц. Система совершенствовалась, в городах начали создавать добровольные пожарные дружины. А первый в стране пожарный устав, в котором были прописаны порядок устройства пожарных частей, меры предосторожности и порядок возмещения убытков, подписал Александр II в 1857 году.

Особое внимание пожарной безопасности уделялось и в советское время. Так, в 1918 году правительство подписало декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем», которым, по сути, создавалась именно государственная противопожарная служба.