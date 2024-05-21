Челябинский пес вынужден гулять в очках, чтобы не ослепнуть от солнца

Модный аксессуар помогает сохранить здоровье

Челябинская дворняга Бази рискует ослепнуть от яркого солнца. У пса обнаружили редкое заболевание роговицы. Чтобы сохранить зрение, хозяйка купила питомцу очки, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Несколько лет назад хозяйка собаки Наталья заметила, что в солнечную погоду на глазах у Бази появляются сгустки.

«Я подумала: аллергия — на траву, на воду в карьере, где купается Бази», — рассказывает Наталья.

Купание в водоемах женщина исключила и поменяла рацион пса, но проблема никуда не ушла — пришлось обратиться к ветеринару. Специалист выявил у собаки аутоиммунное заболевание роговицы. Посоветовал беречься от солнца.

Вскоре Наталья нашла в интернете очки для собак с принципом действия, как у солнечных. Заказывать очки пришлось за границей.

«Подруга из Голландии купила такие очки в Германии, а потом со знакомыми их переправили мне в Челябинск», — говорит Наталья.

К обновке пес отнесся спокойно и уже несколько лет гуляет в очках.

Между тем челябинский приют для животных «Наш дом» приглашает волонтеров, чтобы подарить бездомным собакам немного человеческой любви и ласки. Корреспондент «Первого областного» побывала на настоящей собакотерапии в пригороде Челябинска и обняла по меньшей мере полсотни четвероногих.

