Челябинский перевозчик напомнил о роли трамвая в жизни горожан

«ЧелябГЭТ» запустил ролик с непрофессиональными актерами

Челябинский организатор перевозок электрическим транспортом запустил милую рекламу про поиск водителей трамваев. В ролике девушка-машинист наблюдает за своими пассажирами, которых волнуют самые человеческие проблемы и радости: предстоящее знакомство с родителями жениха, свидание с половинкой, собеседование на новое место работы и даже первое фото малыша на УЗИ. Информагентству «Первое областное» в «ЧелябГЭТ» рассказали, кто исполнял роли обычных пассажиров.

Слоганом рекламы стала фраза «Трамвай — это жизнь!». Все роли исполнили сами сотрудники ЧелябГЭТ и курсанты учебно-производственного центра, который занимается подготовкой кадров для горэлектротранспорта. Главную роль машиниста, в чьих руках жизни сотен челябинцев, с удовольствием исполнила водитель трамвая второго класса Анна Татаринова. Как отмечают в администрации ЧелябГЭТ, водители трамваев — удивительные и «крутые» люди, которые управляют тяжелым транспортным средством, через двери которого проходит не одна судьба. Именно эту мысль и решили донести до всех жителей города. К слову, с нами поделились, что ролик стал первой «пробой пера» в формате видео. И, как заверили, не последней.

Напомним, в Челябинске по инициативе губернатора ввели подъемные выплаты по полмиллиона рублей водителям трамваев.



Автор Евгения Старцева