Челябинский оперный театр сыграет ключевую роль в проведении Года культурной столицы

Члены попечительского совета театра обсудили достижения и планы

Сегодня, 1 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании попечительского совета Театра оперы и балета им. М. И. Глинки. Он отметил ключевые достижения театра, а также поблагодарил попечителей за его развитие, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Алексей Текслер напомнил, что попечительский совет был создан в 2016 году для развития театра, и с тех пор реализовано немало масштабных проектов. Например, построено дополнительное служебное помещение и открыт музей театра. Одним из ключевых событий стало создание Детской школы вокального искусства, воспитанники которой учатся бесплатно и уже выступают в 11 спектаклях.

Губернатор также отметил, что многое было сделано в 2025 году. Так, коллектив театра представил зрителям не только полюбившиеся постановки, но и громкие премьеры — такие, как опера «Петр Первый». Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве с Николаем Цискаридзе, что позволило студентам ЮУрГИИ принять участие в мастер-классах преподавателей Академии русского балета.

«Важно воспитывать свои кадры, создавать условия для развития наших талантливых ребят и молодых людей, привлекать их к работе в театре. Эту задачу мы также последовательно решаем с поддержкой попечительского совета»,— сказал Алексей Текслер.

Председатель попечительского совета Андрей Комаров, в свою очередь, подчеркнул значимость совместной работы с властью и культурным сообществом.

«Мы задумывали театр как точку притяжения, и прошедший год блестяще доказал, что мы на правильном пути. Нам удалось реализовать наш проект не просто на собранные средства, а в рекордные сроки и с высочайшим качеством. Это достижение — результат совместной работы областного руководства, попечителей и команды театра, который видно даже в том, что скрыто от глаз зрителя»,— сказал Андрей Комаров.

На заседании также обсудили подготовку к Году культурной столицы. Напомним, это почетное звание Челябинск получил в декабре. Алексей Текслер подчеркнул, что подготовка к мероприятиям, приуроченным к этому событию, уже началась. И оперный театр сыграет здесь одну из ключевых ролей.

«2027 год будет богат на события, подготовку мы уже начали: прошел первый оргкомитет, готовится план мероприятий. Предлагаю подумать над инициативами для проведения мероприятий на базе нашего театра»,— резюмировал Алексей Текслер.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что театры и музеи Южного Урала уже начали готовить программы на 2026 и 2027 годы.