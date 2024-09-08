Челябинский омбудсмен рассказала, как голосуют в психбольнице

В областной психоневрологический диспансер пришли представители ближайшей УИК

Сегодня, 8 сентября, в Челябинской области голосование состоялось в областном психоневрологическом диспансере, расположенном по улице Кузнецова в поселке АМЗ. За ходом голосования наблюдала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

Она рассказала корреспонденту ИА «Первое областное», как организован процесс в такого рода учреждениях.

«В психиатрическую больницу приходит комиссия из ближайшего избирательного участка с урнами для голосования и бюллетенями, как при надомном голосовании. Они обходят все отделения, все люди, которые, согласно медицинскому заключению, не являются недееспособными, то есть они осознают значение своих действий, голосуют», — рассказала омбудсмен.

Она добавила, что всем дается время ознакомиться с кандидатами — в рамках той информации, которая содержится в бюллетене, а это не только фамилия, имя и отчество, но и краткая характеристика на каждого.

Также комиссия общественных наблюдателей побывала сегодня в СИЗО-1, где содержатся подследственные граждане. Право голоса там есть у 350 человек, и, по словам уполномоченного, ни один не отказался им воспользоваться.

«В следственном изоляторе создан избирательный участок. Как на любом избирательном участке, там висят информационные таблицы, где можно ознакомиться со всеми кандидатами, прочитать о них», — рассказала Сударенко.

Она добавила, что подследственные голосуют либо только за губернатора, либо — если они зарегистрированы в муниципалитете, где одновременно идут выборы в местное собрание, — еще и за депутатов.

«Все необходимые бюллетени для этого были заранее подготовлены», — рассказывает омбудсмен.