Челябинский омбудсмен помогла бойцу вернуться из зоны СВО к брату после гибели мамы

Отец семейства продолжает нести службу «за ленточкой»

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко организовала возвращение из армии старшего сына в семью, где после трагической гибели матери остался один 14-летний подросток. Отец семейства продолжает нести службу в зоне проведения СВО.

По словам омбудсмена, к ней обратились двое бойцов, отец и сын.

«Отец — военнослужащий, давно является участником специальной военной операции, а сын после призыва в армию также подписал контракт. Дома у них оставались мама и младший 14-летний брат. Но случилась трагедия: взрыв на предприятии в Копейске унес жизнь женщины, и подросток остался один», — рассказала Юлия Сударенко.

Мужчины приняли решение: отец продолжит отдавать воинский долг, а старшего из сыновей он попросил вернуть домой — к младшему брату.

«Мы оперативно наладили связь с воинской частью и обратились к командованию Восточного военного округа с соответствующим ходатайством, а также в органы опеки. Вместе с Комитетом социальной политики города Челябинска отработали вопросы, связанные с временной опекой», — отметила Юлия Сударенко.

По словам омбудсмена, командование пошло навстречу. На период решения вопроса об увольнении военнослужащего не направляли в зону проведения СВО — он находился в пункте постоянной дислокации части.

«Теперь молодой человек уволен со службы и вернулся домой, к брату. Так, благодаря участию многих неравнодушных людей мальчик не остался один — он рядом с тем, кто его любит и готов оберегать»,

— подчеркнула уполномоченный.





В аппарате омбудсмена добавили, что ситуация остается на контроле. Старший брат теперь является законным опекуном подростка, потерявшего мать, пока их отец защищает Родину.