Челябинский онкоцентр показал обновленное отделение урологии

Девять месяцев здесь делали капитальный ремонт

Челябинский центр онкологии и ядерной медицины презентовал обновленное отделение онкоурологии. Девять месяцев в отделении шел капитальный ремонт, и сегодня, 22 мая, посмотреть на его результаты приехали министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская и общественный деятель, учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер.

Здание онкоцентра было построено в 1999 году. Для того времени клиника выглядела современно: палаты с большими окнами, окрашенные краской стены, бетонные полы с мозаикой. Сегодня все это смотрится как привет из прошлого. К 25-летнему юбилею онкоурологии отделение полностью преобразили.

«Нашему отделению онкоурологии исполняется четверть века. Уже с момента открытия оно заняло лидерские позиции. У истоков отделения стоял известный врач — профессор Петр Карнаух. Он сумел создать свою школу. И сейчас врачи-онкоурологи ведут научную работу, защищают диссертации. Я рад, что к юбилею мы смогли провести такой ремонт. Новые условия позволят людям восстанавливаться быстрее», — говорит главный врач Челябинского центра онкологии и ядерной медицины доктор медицинских наук Дмитрий Ростовцев.





В отделении полностью поменяли сантехнику, вместо деревянных рам в окна вставили пластик, на полы положили модную плитку, стены выкрасили в мятный цвет, который можно назвать корпоративным.

Одновременно в отделении могут лежать 50 пациентов, при этом каждому обеспечен комфорт. В палатах есть туалет и стоит холодильник — выходить в коридор лишний раз не придется. А многофункциональные кровати позволяют менять положение пациента на максимально удобное.

Также на этаже расположены две душевые, где тоже сделан ремонт.

Не забыты и медики. Для врачей и медсестер постарались создать все условия, необходимые для работы и отдыха. В отделении не осталось ни одного старого стола или стула.

«Говорят, на работу человек должен идти с удовольствием, а домой возвращаться с радостью. После ремонта мы идем на работу и с радостью, и с удовольствием. Надеемся, в новых стенах и выздоровление пациентов будет идти быстрее», — говорит заведующий отделением онкоурологии кандидат медицинских наук Евгений Киприянов.





Сегодня, по словам доктора, в отделении ежегодно оперируют более тысячи пациентов со злокачественными новообразованиями почек, мочевого пузыря и предстательной железы. При этом медики делают ставку на эндоскопические операции, которые проводятся без разрезов, через проколы. Благодаря такому подходу пациенты восстанавливаются быстрее и проводят в клинике минимум времени. В 2023 году врачи отделения поставили абсолютный рекорд отделения и провели более 1200 операций.

Даже во время ремонта, который длился почти девять месяцев, в отделении продолжали оказывать помощь онкологическим пациентам. Больных размещали на других этажах и лечили — никого не отправили в другие клиники.

«Всегда приятно, когда мы ремонтируем отделения и улучшаем комфорт пациентов. Сегодня я с радостью сообщаю, что федеральная программа по капитальным ремонтам и строительству новых объектов здравоохранения будет продолжена. В этом году идет капремонт 16 объектов и 3 стройки. На следующий год мы капитально отремонтируем 66 объектов и продолжим строительство. Также продолжится ремонт клиник в рамках региональной программы», — заверила министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.





Уже в июне, к примеру, будет сдана поликлиника в Аргаяше, а позже — хирургическое отделение в Бредах. К осени, уточнила Колчинская, будет сдана поликлиника в челябинском микрорайоне Парковом.

Между тем онкоцентр обещает к середине лета завершить ремонт в Центре амбулаторной онкологической помощи в Копейске, а до конца года — облагородить свой дневной стационар химиотерапии и, не исключено, отделение гинекологии. Ремонт планируют проводить в том же стиле, в котором выполнен ремонт отделения онкоурологии.

«Приятно, что наше здравоохранение проводит перезагрузку такими семимильными шагами. Это важно, потому что губернатор Алексей Леонидович Текслер, как и президент Владимир Путин, уделяет особое внимание развитию здравоохранения Челябинской области. На ремонт этого отделения 10 миллионов рублей выделило правительство области, еще 14 миллионов рублей больница задействовала из собственных средств. И результаты работы радуют. Уверена, что это светлое, замечательное отделение поднимет настроение пациентам и ускорит процесс их выздоровления», — говорит общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.





Уже сегодня в палаты обновленного отделения онкоурологии заедут первые пациенты.

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