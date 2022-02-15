Челябинский областной суд сегодня, 15 февраля, признал законным распоряжение регионального правительства о введении QR-кодов для посещения общественных мест. С иском о признании документа недействительным выступали активисты, но в удовлетворении исковых требований им отказали.
«Челябинский областной суд в полном объеме отказал в удовлетворении административных исковых требований жителей Челябинской области к региональному правительству о признании недействующим распоряжение от 18 марта 2020 года № 146-рп в части, касающейся введения действующего QR-кода при посещении кафе, ресторанов, торговых центров и комплексов, салонов красоты, парикмахерских, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, пансионатов, баз отдыха, санаториев и других общественных мест», — рассказали в пресс-службе облсуда.
Как кафе и рестораны в Челябинске приучались к проверкам QR‑кодов, ИА «Первое областное» рассказывало в материале.
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