Челябинский облсуд признал законным распоряжение властей о QR‑кодах в общественных местах

С требованием признать правительственный документ недействительным выступали несколько активистов

«Челябинский областной суд в полном объеме отказал в удовлетворении административных исковых требований жителей Челябинской области к региональному правительству о признании недействующим распоряжение от 18 марта 2020 года № 146-рп в части, касающейся введения действующего QR-кода при посещении кафе, ресторанов, торговых центров и комплексов, салонов красоты, парикмахерских, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, пансионатов, баз отдыха, санаториев и других общественных мест»,

— рассказали в пресс-службе облсуда.