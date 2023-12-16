Челябинский областной студотряд завершил трудовой семестр

Ребят поздравил губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 16 декабря, в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске состоялся областной слет студенческих отрядов, посвященный окончанию шестидесятого трудового семестра. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил ребят, отметил их успехи и вручил сертификат на приобретение автомобиля, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Рад всех поздравить с завершением юбилейного трудового семестра. Напомню, мы весной с вами договаривались отметить юбилей новыми трудовыми победами и, мне кажется, это вполне удалось. Очень радуюсь, что второй год мы активно работаем в наших больницах по программе „Клиника“. Также была совместная активность с ребятами из наших новых территорий. Педагоги, проводники, сервис, медики — все молодцы. Считаю, что у нас лучший отряд в стране. Уверен, что в следующие годы, мы обязательно и до первого места, которое у нас уже было, снова дойдем. Я вами горжусь и уверен, что нас впереди ждут трудовые победы»,— поздравил губернатор.

Участие в торжественном мероприятии приняли более 700 студотрядовцев. Все они в этом году ударно потрудились в самых разных сферах, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. По словам Алексея Текслера, это отражает те задачи, которые поставило государство — все для фронта и победы.

«Активно проходил „Мирный атом“. Здесь мы всегда лидеры, и не только ребята-строители, но и студенты-медики, те, кто занимается сервисом, работали в Озерске. Молодцы! У нас в этом году такой пилот, мы строим кампус, и студенческие трудовые отряды помогали нам возводить первые корпуса. Уверен, в следующем году еще больше ребят будет, потому что стройка будет только набирать обороты»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер поздравил ребят с третьим местом из 82 во Всероссийском рейтинге студенческих отрядов и вручил им сертификат на приобретения автомобиля для Челябинского областного студенческого отряда. Также он вручил благодарности губернатора Челябинской области тем, кто внес большой личный вклад в развитие студотрядов. Среди них — Юрий Болдырев, Юлия Гриценко, Махабат Коробейникова, Ольга Пустозерова и Марина Сазонова.

Кроме того, на мероприятии подвели итоги областного конкурса «Лучший студенческий отряд Челябинской области». В номинации «Лучший отряд проводников» победителем стал отряд «Линия Жизни» из ЮУТУ, в номинации «Лучший медотряд» — команда «Неотложка» из ЮУГМУ. Лучшим стройотрядом стал «Феникс» из ЧелГУ, а педотрядом — «PoweR» из ЮУТУ. Лучшим вузовским штабом студенческих отрядов региона признан штаб ЮУГМУ.