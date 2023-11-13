Челябинский областной студенческий отряд вошел в тройку лучших в России

Итоги 64-го трудового семестра подвели в Казани

12 ноября в столице Татарстана Казани завершился Всероссийский слет студенческих отрядов, который закрыл 64-й трудовой семестр. На мероприятии подвели итоги различных конкурсов и назвали лучшие штабы. Челябинский областной студотряд занял третье место в номинации «Лучшее региональное отделение РСО по итогам 2023 года», сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

На слете южноуральские студотрядовцы вместе с другими ребятами приняли участие в творческом фестивале, спартакиаде, кибертурнире и конкурсе профмастерства по восьми направлениям. В результате челябинские студотрядовцы заняли большинство призовых мест.

Всего в мероприятии приняли участие 2650 человек из 89 российских регионов. Челябинскую область представляли 63 человека.