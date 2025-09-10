Челябинский межуниверситетский кампус осмотрел генконсул КНР в Екатеринбурге

Кроме того, Ло Шисюн посетил «Завод роботов» и ЧКПЗ, цех «Высота 239», «Союзпищепром»



Межуниверситетский кампус Челябинской области 10 сентября посетила делегация во главе с Генеральным консулом КНР в Екатеринбурге Ло Шисюном, сообщает пресс-служба Минобра. Встречали гостей министр образования и науки региона Виталий Литке, генеральный директор Челябинской концессионной компании Алексей Шулепов, а также представители министерства международного и межрегионального сотрудничества и южноуральских вузов, участвующих в проекте.

Для делегации организовали экскурсию, где гости познакомились с историей проекта и созданной инфраструктурой кампуса, а также оценили финальный этап строительства. После экскурсии состоялась рабочая встреча Ло Шисюна с представителями университетов, где обсуждались перспективы международного сотрудничества в сфере высшего образования и науки.

Ранее Ло Шисюн посетил «Завод роботов» и ЧКПЗ, цех «Высота 239», «Союзпищепром».

Побывал Ло Шисюн и в ЮУрГУ, где пообщался со своими земляками и студентами, изучающими китайский язык. Там же обучаются ребята из Поднебесной — более тысячи человек.

«Мы убедились, что действительно есть хороший потенциал в промышленности и сельском хозяйстве, образовании. Мы видим, что тут многое развивается. Инновационные мысли, инновационные внедрения», — рассказал Ло Шисюн.

Генконсул подчеркнул, что есть возможности для наращивания сотрудничества между Челябинской областью и Китаем. КНР занимает первое место среди торговых партнеров региона.

Ло Шисюн также признался, что приехать в Челябинск хотел давно. Генкосул отметил, что у нас добрые люди.

«Мы очень полюбили ваш город, вашу область», — резюмировал он.

Важным событием рабочего визита стало открытие в Челябинске фотовыставки к 80‑летию победы Китая и СССР над Японией.