Цифровой ликбез для пожилых из Челябинской области победил в федеральном конкурсе

Всего призерами «Проф‑IT» стали шесть южноуральских проектов

Цифровые решения Челябинской области стали победителями и призерами XI Всероссийского конкурса региональной информатизации «Проф-IT», который завершился в Новосибирске, сообщает Минцифры региона.

На конкурс от Челябинской области было подано более 20 цифровых решений в нескольких номинациях. Победителями и призерами стали шесть проектов, из них три заняли первые места, два — вторые, еще один занял третье призовое место.

В номинации «Лучшая управленческая практика» одержал победу проект Минцифры Челябинской области — интенсив «Цифровой гражданин» для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

«В этом году победителями стали решения от Минздрава — проект „Полиптрон“, проект Госкомитета по охране объектов культурного наследия и наш бесплатный интенсив по обучению цифровой грамотности старшего поколения „Цифровой гражданин“, в рамках которого мы учим жителей Челябинска старше 55 лет обращаться с современными гаджетами, получать государственные услуги онлайн, безопасно пользоваться интернетом и не попасться на уловки мошенников», — рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

По его словам, интенсив «Цифровой гражданин» за два года стал очень востребован и популярен у слушателей, более того, по их просьбам был создан еще один курс, где у них есть возможность научиться создавать фото- и видеоконтент и получить навыки создания собственного блога.

Призерами также стали проект «Интеллектуальная транспортная система Челябинской области» в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством» (2-е место); проект «Мониторинг захламленности контейнерных площадок, автоматизация учета и оснащения контейнерами» в номинации «Природопользование и охрана окружающей среды» (2-е место) и проект «Наследие Южного Урала в цифре» в номинации «Культура» (3-е место).

Ранее ИА «Первое областное» писало, что челябинский метод выявления рака кишечника с помощью искусственного интеллекта признали лучшим медицинским IT-проектом в стране.

Автор: Ольга Бороденок