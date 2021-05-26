Челябинский маркетолог цифровизировала Столыпинскую реформу

SMM-специалист информагентства «Первое областное» стала победителем всероссийского конкурса

Полина Хаустова из Челябинска стала победителем всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Церемония награждения состоялась в Москве после двухдневных финальных испытаний. Лидеров интернет-коммуникаций отбирали в рамках президентских программ.

После многочисленных испытаний в дистанционном формате челябинский маркетолог и мастер «мемов» Полина Хаустова вышла в финал федерального конкурса. Уже в Москве она с успехом выступила в качестве креативщика, представив продвижение в интернете Столыпинской реформы 1913 года.

Всего в финал конкурса прошли лишь 52 участника, хотя в полуфинале встретились в десять раз больше. Среди испытаний конкурса были командные кейсы, во время подготовки которых за участниками следили эксперты. Каждый этап судьи сменялись. Помимо компетентности в профессиональном плане, они оценивали лидерские качества, креатив, коммуникационные навыки участников.

«Одним из испытаний стало продвижение Столыпинской реформы, если бы люди того времени владели интернетом. Я подготовила видеоролик с известным атлетом того времени Иваном Поддубным. Персонаж приглашал на свою страницу в „Инстаграм“, где ярко и познавательно рассказывал о переселении крестьян за Урал», — рассказывает Полина Хаустова.

После яркого выступления девушке уже поступили приглашения о сотрудничестве и работе в топовых компаниях страны. Это и есть одна из целей конкурса — выявить лучших специалистов в интернет-коммуникациях, дать им возможность карьерного и социального лифта.

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. С обращением к участникам по видеосвязи выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В приветственном обращении к финалистам Сергей Кириенко отметил, что эксперты решили временно отменить правило не уводить друг у друга сотрудников, чтобы каждый конкурсант мог получить наилучшее предложение.

«Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция», — сказал Сергей Кириенко.

Победу в конкурсе одержала также и челябинка Мария Стенникова. Всего в конкурсе приняло участие более 13 тысяч специалистов в области интернет-коммуникаций со всей страны.