Челябинская полуфиналистка всероссийского конкурса информационных технологий рассказала, как обошла 14 тысяч участников

Полина Хаустова представит проект digital-трансформации классических СМИ

Маркетолог из Челябинска Полина Хаустова считает, что специалисты ее поколения способны быть лучшими проводниками в цифровую среду. Она вошла в число девяти полуфиналистов всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». В финале конкурса девушка представит проект цифровой трансформации классического СМИ.

Этот опыт лег в основу ее диссертации, посвященной разработке методики диджитализации медиаресурсов, которую она пишет в магистратуре Института информационных технологий Челябинского государственного университета.

Полина работает индивидуальным предпринимателем, у нее свое маркетинговое агентство.

«В конце февраля я подала заявку на официальном сайте конкурса „Лидеры интернет-коммуникаций“. Первый тест был достаточно простым, если ты действительно разбираешься в своем деле, а второй тест потребовал быстрой аналитической реакции и был сложнее первого. Всего в конкурсе участвовали почти 14 тысяч специалистов со всей России. 15 апреля пришли результаты. Для прохождения в полуфинал конкурса необходимо было набрать 955 баллов. Девять участников набрали больше 1250 баллов и их автоматически зачислили в ряды полуфиналистов, у остальных эксперты оценивали проектные работы. Я набрала 1216 баллов и получила высший балл за проект, немного не добрала до максимального. Всего в полуфинал прошел 561 участник», — рассказывает Полина Хаустова.

В середине мая в Москве пройдет полуфинал, где эксперты очно оценят компетенции участников. По результатам этой оценки выберут финалистов.

«Я чувствую в себе силы и достаточную квалификацию, чтобы заявить о себе как о профессионале на всю страну и сделать что-то действительно важное и значимое. Конкурс — моя возможность масштабировать проект по диджитализации классических медиа и позволить даже небольшим медиаресурсам быть услышанными наравне с крупными медиахолдингами», — поделилась она.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» создан для отбора специалистов в сфере digital. Полуфиналисты — участники очного этапа — получат возможность пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса. Для них создан учебный план развития управленческих и цифровых компетенций. А победители получат возможность перспективного трудоустройства. Подробнее о конкурсе — на сайте лидерыинтернета. рф.