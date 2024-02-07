Челябинский кузнечно-прессовый завод примет 284 осужденных к принудительным работам

На предприятии открыли новый исправительный участок

Кузнечно-прессовый завод Челябинска оборудовал на своей территории исправительный участок, который сможет принять 284 осужденных, сообщает Уполномоченный по правам человека в нашем регионе Юлия Сударенко.

Современный центр занимает площадь более трех тысяч квадратных метров. Здесь находятся секции для проживания, кабинеты для воспитательной работы, различные санитарно-бытовые комнаты.





«Без преувеличения — это один из самых современных исправительных центров из всех, что я видела. Подобные организации решают сразу несколько задач — они не только дают возможность работодателям получить мотивированных к добросовестному труду работников, но и позволяют самим осужденным вернуться к нормальной полноценной жизни: получать достойную заработную плату, полезные профессиональные навыки, возмещать ущерб, причиненный преступлениями, помогать своим семьям»,— считает омбудсмен.





Добавим, что осужденные к принудительным работам уже трудились на территории ЧКПЗ в 2023 году. Они занимались благоустройством. Среди обязанностей — ремонт, посадка и подрезание деревьев. В будущем осужденные смогут работать токарями, фрезеровщиками, сварщиками, малярами.

В Челябинской области работают два центра и два участка с аналогичными функциями суммарно более чем на 800 мест . В планах — создать еще один участок на 196 мест в Магнитогорске.





Автор: Юлия Нестеренко